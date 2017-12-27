На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесуСегодня в 17:47
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За то, что тот назвал его "крысой".
В суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя села Вознесенка (Сосновский район), которого обвиняют в жестоком убийстве собутыльника.
Преступление было совершено 15 октября 2017 года. Компания односельчан выпивала около магазина. Во время застолья один из мужчин назвал подсудимого "крысой". Тот вспылил, избил собутыльника, затолкал его в кузов ГАЗели и в компании двух приятелей вывез в лес, пишет агентство "Доступ".
По пути потерпевший успел написать СМС-сообщение другу, в котором указал лишь кличку душегуба: "меня гипс".
В лесу мужчину вновь избили, в том числе битой. Затем его задушили, сломав шею, и закопали тело. Убитого нашли спустя 4 дня.
Следует отметить, что один из товарищей Гипса не предпринимал активных действий в момент преступления. Второй помогал прятать труп. За это он должен был понести уголовное наказание, однако мужчина покончил с собой.
Примечательно, что обвиняемый был судим 8 раз, передает "Уралинформбюро".
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