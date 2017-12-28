Через соцсети.

В суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в педофилии. Ему вменяют две статьи - "Развратные действия в отношении двух и более лиц" и "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, с мая по август 2017 года мужчина переписывался в одной из соцсетей с девочками в возрасте от 9 до 15 лет. Он обсуждал с детьми сексуальные темы, высылал им интимные фотографии с пояснениями, а некоторым предлагал вступить в половую связь.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.