×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двое свердловчан обчистили полсотни квартирСегодня в 08:58

  • Текст

Им дали 21 год на двоих.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными более чем в 50 кражах. Один из них проведет 12 лет в колонии строгого режима, другой - 9 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчины орудовали с июня 2014 по июнь 2015 года. Они через окна проникали в квартиры на 1 и 2 этажах, когда хозяев не было дома. Злоумышленники выносили ювелирные украшения, норковые шубы и технику. За собой они оставляли беспорядок и повреждения на пластиковых оконных рамах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×