Двое свердловчан обчистили полсотни квартирСегодня в 08:58
- Текст
Им дали 21 год на двоих.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными более чем в 50 кражах. Один из них проведет 12 лет в колонии строгого режима, другой - 9 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчины орудовали с июня 2014 по июнь 2015 года. Они через окна проникали в квартиры на 1 и 2 этажах, когда хозяев не было дома. Злоумышленники выносили ювелирные украшения, норковые шубы и технику. За собой они оставляли беспорядок и повреждения на пластиковых оконных рамах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:21
Вторая высотка "Чемпион Парка" ждет новоселов
Третий небоскреб Екатеринбурга сдан.Сегодня в 17:10
МРСК Урала обеспечит светлые праздники
И надежное и бесперебойное электроснабжение.Сегодня в 16:08
Энергообъекты ФСК в Западной Сибири защитили от огня
Повысив уровень противопожарной безопасности.Сегодня в 15:53
В Новый год Владимир Путин придет ко всем россиянам
Вовремя.Сегодня в 15:50
СКР возбудил дело из-за невыплат зарплат сотрудникам "ВИМ-авиа"
Свыше 490 миллионов рублей.Сегодня в 15:47
Транспортная сеть Екатеринбурга "съест" почти 7 миллиардов рублей
До 2021 года.Сегодня в 15:42
ТОП-5 главных собачьих видео
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 15:36
Эксперты выбрали самое вкусное шампанское
В России.Сегодня в 15:32
Сиволап сел на 15 лет
И заплатит 3,5 миллиона.Сегодня в 15:28
В Нижней Тавде будут судить фермера за гибель ребенка в выгребной яме
За нарушение правил безопасности.Сегодня в 15:23
Автоконцерн разбил авто за 2 миллиона долларов
На радость фолловерам.Сегодня в 15:20
Детский омбудсмен ищет виновного в смерти ребенка в Прикамье
"Кто виноват?"Сегодня в 15:15
В Сургуте будут судить истязавших таджикскую девочку родственников
Они во всем признались.Сегодня в 15:06
Градсовет Екатеринбурга усилит контроль над стройкой
И конкурсами проектов.Сегодня в 15:05
Копейчанин сел на 19 лет за убийство пары
Он заплатит два миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 13:59Будь здоров! Гав-гав
- Сегодня в 13:00С Новым годом - 50!
- Сегодня в 12:01Тест: 17 мгновений уходящего года
- Сегодня в 10:59Миллионы на лед
- Сегодня в 10:01Екатеринбург-2017. Криминальное чтиво
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.