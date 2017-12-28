Им дали 21 год на двоих.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными более чем в 50 кражах. Один из них проведет 12 лет в колонии строгого режима, другой - 9 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчины орудовали с июня 2014 по июнь 2015 года. Они через окна проникали в квартиры на 1 и 2 этажах, когда хозяев не было дома. Злоумышленники выносили ювелирные украшения, норковые шубы и технику. За собой они оставляли беспорядок и повреждения на пластиковых оконных рамах.