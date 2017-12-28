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В Екатеринбурге неизвестные обчистили "Пятерочку" Сегодня в 09:33

  • Текст

На Эльмаше.

В ночь на 28 декабря 2017 года неизвестные ограбили магазин "Пятерочка" на проспекте Космонавтов, 42.

"Вчера ночью грабители отключили сигнализацию в магазине "Пятерочка" на проспекте космонавтов и вынесли сигарет более, чем на 100 тысяч, мясо, колбасы, сыр-подчистую, а так-же алкоголь. Вот это я понимаю - подготовились к праздникам", - написала Наталия Заботина в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Информацию об ограблении подтвердили в полиции.

"Сообщение о том, что в магазине "Пятерочка" похитили продукты питания, поступило утром. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка. Ущерб устанавливается", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

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