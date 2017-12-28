На 12 тысяч рублей.

В Сургуте едва не повторили сценарий известного фильма про похищенное Рождество. Местный житель похитил у детей мешок с подарками прямо во время утренника, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД РФ по городу, злоумышленник увидел мешок, оставленный у входа в музей, где проходил предновогодний утренник, из окна своей квартиры. О краже в полицию сообщили сотрудники музея, оценив ущерб в 12 тысяч рублей.

Сургутского 31-летнего "Гринча" задержали, он находится под подпиской о невыезде. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Выяснилось, что ранее похититель рождественских подарков неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, мелкое хулиганство и неуплату штрафов.