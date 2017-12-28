Он задержан.

В Лысьве задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в убийстве сожительницы и 2-летнего сына.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, труп 24-летней женщины и ребенка в бессознательном состоянии обнаружили во время тушения пожара в квартире на улице Чапаева. Мальчик скончался по пути в больницу от отравления угарным газом.

Спустя некоторое время был задержан подозреваемый. Установлено, что во время ссоры он задушил сожительницу. Затем открыл вентиль газовой плиты, положил рядом подожженную ветошь и скрылся, заперев квартиру.