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В Югре на должность следователя устроился грабитель Сегодня в 11:23

Скрываясь от правосудия 12 лет.

Первоуральский горсуд вынес приговор экс-силовику, признав его виновным в грабеже с применением насилия. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в июне 2005 года в Казахстане. Подсудимый в составе банды обчистил меховой магазин в Петропавловске. Ущерб оценили в два миллиона рублей.

После совершения преступления подельников грабителя задержали. Сам он бежал в Россию и 12 лет скрывался от правосудия. Чтобы отвести от себя подозрения, он переехал в Югру и устроился следователем. Через некоторое время он прибыл в Первоуральск, где и был задержан.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 12:40

А у него какое было образование, что он вот так просто устроился работать следователем?


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