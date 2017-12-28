Скрываясь от правосудия 12 лет.

Первоуральский горсуд вынес приговор экс-силовику, признав его виновным в грабеже с применением насилия. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в июне 2005 года в Казахстане. Подсудимый в составе банды обчистил меховой магазин в Петропавловске. Ущерб оценили в два миллиона рублей.

После совершения преступления подельников грабителя задержали. Сам он бежал в Россию и 12 лет скрывался от правосудия. Чтобы отвести от себя подозрения, он переехал в Югру и устроился следователем. Через некоторое время он прибыл в Первоуральск, где и был задержан.