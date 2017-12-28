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На Южном Урале мигранта отдали под суд за убийство 4-летнего сынаСегодня в 11:43

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И покушение на двойное убийство.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего узбека. Он обвиняется в убийстве 4-летнего сына и покушении на двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Трагедия произошла днем 19 марта 2017 года в поселке Горный (Аргаяшский район). Мужчина повздорил с 36-летней женой, облил себя и ее бензином и поджег. Супруги смогли выбраться из объятого пламенем дома, а их маленький сын остался там. Ребенок получил смертельное отравление продуктами горения.

Женщина получила легкие ожоги. Обвиняемый же нанес своему здоровью тяжкий вред.

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