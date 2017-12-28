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Неизвестные до смерти избили таксиста в БишкекеСегодня в 12:39

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Один из подозреваемых задержан.

В одной из больниц Бишкека (Киргизия) умер избитый у комплекса "Буран" таксист. Правоохранители возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря. Согласно предварительным данным, около 3 часов ночи таксист вместе со своим знакомым поехал в село Чуй за клиентами. Неподалеку от комплекса "Буран", к ним привязалась компания незнакомцев: они начали оскорблять водителя и напали на него. Таксист сумел нажать тревожную кнопку и уехать с места происшествия.

Чуть позже "на подмогу" товарищу прибыл другой сотрудник службы такси, оказавшийся один против нескольких человек. Злоумышленники сильно избили 37-летнего мужчину. По данным агентства Sputnik, ему проломили череп.

Следователи по горячим следам задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний местный житель.

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