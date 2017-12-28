Ради наживы.

В Оше (Кыргызстан) задержали подозреваемого в убийстве пенсионера и поджоге дома. 25-летний злоумышленник уже признался в содеянном, сообщили "Уралинформбюро" в городском УВД.

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря. Согласно показаниям задержанного, он выпил два литра пива и решил ограбить соседний дом.

Однако, когда несостоявшийся грабитель пришел к соседям, хозяин жилища дал злоумышленнику отпор. В ходе драки незваный гость схватил отвертку и несколько раз ударил мужчину в грудь, от чего тот и скончался. После этого задержанный избил жену погибшего и сбежал.

Стоит отметить, что в доме, где произошла трагедия, в ту же ночь случился пожар. При этом свою причастность к возгоранию задержанный отрицает.