В Сургуте будут судить истязавших таджикскую девочку родственниковСегодня в 15:15
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Они во всем признались.
В Сургуте завершили расследование дела об истязании 12-летней гражданки Таджикистана родственниками, у которых она проживала. Обвиняемые, которые сейчас находятся под стражей, полностью признают свою вину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО – Югре, родственникам девочки инкриминируется истязание несовершеннолетней, совершенное группой лиц. Кроме того, дядя пострадавшей обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка.
Стоит напомнить, что в октябре 2017 года сургутские правоохранители узнали, что в подъезде одного из домов ходит истощенная и грязно одетая девочка. По словам жильцов, она просила еду и выглядела больной.
Следователи выяснили, что 12-летний подросток живет в Сургуте у родни: ее семья осталась в Таджикистане. Тогда и выяснилось, что дядя и тетя девочки систематически избивали школьницу, не кормили ее и были безразличны к судьбе ребенка.
Также правоохранители узнали, что родственник пострадавшей сильно избил ее деревянной палкой из неприязни.
Девочке уже оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи также возбудили уголовное дело о халатности участковых, которые обязаны выявлять несовершеннолетних, живущих в ненадлежащих условиях. Сотрудников СКР возмутил тот факт, что на протяжении двух лет о том, что в семье обвиняемых живет 12-летняя иностранка, не было известно компетентным органам.
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