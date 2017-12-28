Он заплатит два миллиона.

Челябинский облсуд вынес приговор 26-летнему жителю Копейска, признав его виновным в двойном убийстве, совершенном общеопасным способом. Он проведет 19 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Подсудимый выпивал в гостях у пары. Во время застолья он ударил женщину по голове, отчего она потеряла сознание. Затем злоумышленник зарезал ее сожителя, поджег квартиру и скрылся. Смерть женщины наступила от ожогов.

Копейчанин признал вину.