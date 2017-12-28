За нарушение правил безопасности.

В Нижней Тавде будут судить главу крестьянского фермерского хозяйства в деревне Ивашкина, которого винят в гибели 5-летнего мальчика. Следствие считает, что из-за нарушений правил техники безопасности ребенок утонул в открытой выгребной яме.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, главу фермерского хозяйства обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, у мужчины была овчарня для выращивания коз. На ее территории располагалась выгребная яма, которую не закрывали, нарушая правила.

Утром 20 октября 2017 года в яму упал 5-летний мальчик, пришедший в овчарню вместе с матерью. Женщину попросили подменить на работе заболевшую доярку: поэтому она и не следила за сыном.