Свыше 490 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам авиакомпании "ВИМ-авиа", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что руководство компании умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты зарплаты на срок свыше двух месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по ней составила свыше 490 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"ВИМ-авиа" свернула полеты в конце сентября 2017 года, после ряда задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Причиной ухода с рынка были названы финансовые проблемы и нехватка оборотных средств. Позднее СКР возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве перевозчика. Взятым под домашний арест генеральному директору компании Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой предъявлены обвинения в мошенничестве.