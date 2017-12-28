×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СКР возбудил дело из-за невыплат зарплат сотрудникам "ВИМ-авиа"Сегодня в 15:50

  • Текст

Свыше 490 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам авиакомпании "ВИМ-авиа", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что руководство компании умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты зарплаты на срок свыше двух месяцев. Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по ней составила свыше 490 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"ВИМ-авиа" свернула полеты в конце сентября 2017 года, после ряда задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Причиной ухода с рынка были названы финансовые проблемы и нехватка оборотных средств. Позднее СКР возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве перевозчика. Взятым под домашний арест генеральному директору компании Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой предъявлены обвинения в мошенничестве.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Авиакомпании на вылет»

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×