В ночь на Рождество.

60-летнюю жительницу Таджикистана задержали по подозрению в убийстве супруга. Правоохранители считают, что в ночь на 7 января женщина забила 70-летнего мужа молотком.

Как сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе МВД Республики, пара поссорилась, из-за чего завязалась драка. Пенсионерка схватила попавшийся под руку инструмент и несколько раз ударила супруга по лицу и голове.

От травм мужчина умер в больнице.