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В Подмосковье нашли трупы двух киргизов (ФОТО 18+)Сегодня в 10:29

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Мужчин искали с 30 декабря.

В подмосковном городе Жуковский нашли тела двоих граждан Кыргызстана, которых разыскивали с 30 декабря. Трупы обнаружили рыбаки на берегу Москвы-реки, сообщил на своей странице в Facebook представитель МВД Республики в странах СНГ Аскат Алиев.

Фотографии погибших публикует местное издание Karlabar.kg.

Расследованием занимаются следователи СУ СКР по Московской области совместно с представительством МВД Киргизии в России. Известно, что на телах погибших обнаружены следы насильственной смерти, передает "Уралинформбюро".

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