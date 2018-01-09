Мужчин искали с 30 декабря.

В подмосковном городе Жуковский нашли тела двоих граждан Кыргызстана, которых разыскивали с 30 декабря. Трупы обнаружили рыбаки на берегу Москвы-реки, сообщил на своей странице в Facebook представитель МВД Республики в странах СНГ Аскат Алиев.

Фотографии погибших публикует местное издание Karlabar.kg.

Расследованием занимаются следователи СУ СКР по Московской области совместно с представительством МВД Киргизии в России. Известно, что на телах погибших обнаружены следы насильственной смерти, передает "Уралинформбюро".