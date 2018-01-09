Пьяная мать пырнула дочь-подростка ножомСегодня в 11:34
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Девочку спасли врачи.
13-летняя жительница Костаная (Казахстан) попала в реанимацию после нападения матери. По данным местного издания Tengrinews.kz, пьяная родительница пырнула дочь ножом днем 7 января.
Девочку в тяжелом состоянии привезли в областную детскую больницу. На момент поступления у ребенка был шок и кровопотеря, а также ранения легкого, диафрагмы, желудка и печени, передает "Уралинформбюро".
Врачи смогли остановить кровотечение и зашить органы. Сейчас школьница уже в сознании, но не может рассказать о произошедшем: ничего не помнит.
По словам врачей, нож, которым мать ударила дочь, был длинным. Если бы рана была чуть выше, то лезвие задело бы сердце.
Правоохранители проводят досудебное расследование.
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