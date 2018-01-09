Желанием заработать.

Уроженец Челябинска, обвиняемый в подрыве автобуса с футболистами немецкого клуба "Боруссия", дал признательные показания. Об этом сообщают немецкие информагентства.

28-летний молодой человек, имеющий двойное гражданство, надеялся заработать на бирже. Акции футбольного клуба должны были обесцениться. Россиянин мог заработать до 500 тысяч евро. Он хотел помочь деньгами своим родителям, но он не думал, что при взрывах пострадают люди.

Три взрыва возле автобуса "Боруссии" прозвучали 11 апреля 2017 года. Футболисты ехали на матч Лиги чемпионов. В результате ЧП нападавший клуба сломал руку. Работники отеля отметили, что молодой человек в царившей после взрыва панике спокойно пообедал и пошел на массаж.

Приговор челябинцу будет вынесен весной. Молодому человеку грозит пожизненный срок, передает "Уралинформбюро".

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