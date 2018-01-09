×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец объяснил подрыв автобуса с немецкими футболистамиСегодня в 11:50

  • Текст

Желанием заработать.

Уроженец Челябинска, обвиняемый в подрыве автобуса с футболистами немецкого клуба "Боруссия", дал признательные показания. Об этом сообщают немецкие информагентства.

28-летний молодой человек, имеющий двойное гражданство, надеялся заработать на бирже. Акции футбольного клуба должны были обесцениться. Россиянин мог заработать до 500 тысяч евро. Он хотел помочь деньгами своим родителям, но он не думал, что при взрывах пострадают люди.

Три взрыва возле автобуса "Боруссии" прозвучали 11 апреля 2017 года. Футболисты ехали на матч Лиги чемпионов. В результате ЧП нападавший клуба сломал руку. Работники отеля отметили, что молодой человек в царившей после взрыва панике спокойно пообедал и пошел на массаж.

Приговор челябинцу будет вынесен весной. Молодому человеку грозит пожизненный срок, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Германии подорвали бомбу у автобуса с футболистами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×