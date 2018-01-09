И выбросил труп в поле.

В Перми задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве попутчицы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, женщина пропала в ночь на 2 января 2018 года. Она вышла из кафе и поймала попутку, с тех пор ее никто не видел.

Выяснилось, что пермячка решила покататься с водителем по пригородным районам. В пути они поругались. Мужчина остановился между деревнями Фролы и Ферма и задушил пассажирку ремнем от ее сумки. Тело он выбросил в поле и скрылся.

После задержания подозреваемый указал место преступления. В настоящее время решается вопрос об его аресте.