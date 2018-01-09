Которые фасовал на глазах ребенка.

Березовский горсуд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он проведет 15 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчина находился в сговоре с неустановленным лицом, у которого купил 1,5 килограмма зелья (кокаин, каннабис, гашиш и различные виды "синтетики"). Наркотики он расфасовал в своей квартире на улице Строителей, где проживал с женой и малолетним ребенком.

Следует отметить, что в 2006 году обвиняемый был судим за избиение человека до смерти. Он освободился в 2013 году.