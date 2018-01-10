Возбуждено уголовное дело.

На Южном Урале умер школьник, на которого упала ледяная глыба. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 21 декабря. 11-летний мальчик катался на недостроенной горке в поселке Западный Саткинского района. Ребенок упал с конструкции, после чего на него рухнул кусок льда. С тяжелыми травмами внутренних органов его доставили в больницу Сатки, а оттуда – в Челябинскую детскую областную больницу.

Южноуральские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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