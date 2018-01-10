Труп они спрятали в лесу.

В Курганский облсуд направлено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в убийстве мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Зауралью, преступление было совершено в марте 2017 года. Пьяные обвиняемые вывезли знакомого в безлюдное место и забили до смерти. Труп они вывезли в лесной массив в Каргапольском районе и спрятали в кусты.