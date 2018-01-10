О доведении до самоубийства.

По факту гибели 20-летнего срочника в войсковой части в поселке Сокол возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Расследованием занимается Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Трагедия произошла 5 января 2018 года. Срочник из Карталов покончил с собой. Его тело нашли в душевой. Сестра погибшего утверждает, что у молодого человека был межнациональный конфликт с сослуживцем. Тело солдата сегодня доставят в Челябинск.

Ранее по теме:

Тело погибшего в Прикамье срочника сегодня доставят в Челябинск