Его ищут.

Вечером 8 января 2017 года в Ишиме на улице Чехова неизвестный изнасиловал 8-летнюю девочку. Информацию об этом в соцсети "ВКонтакте" распространяют местные жители.

"На Чехова 61 была изнасилована девочка 8 лет. Мужчина одетый во все черное, худощавого телосложения, на вид 30-32 года, предположительно скрылся на желтом или бежевом авто", - пишут в группе "Ишим пере подслушано" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Водителей с видеорегистраторами, проезжавших вчера по Чехова, просят пересмотреть записи в период с 16.30 до 19.00.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся разыскные мероприятия", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.