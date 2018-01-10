×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За смерть шахтеров на Южном Урале ответят главные инженеры09 января в 20:02

  • Текст

На суде.

Прокуратура Челябинской области завершила расследование уголовного дела об обрушении шахты, во время которого погибли двое проходчиков и ещё один человек получил тяжёлые травмы. Обвинение предъявлено двум теперь уже бывшим главным инженерам, передает "Уралинформбюро".

На скамье подсудимых окажутся Юрий Чуприн – специалист АО "Южуралзолото Группа Компаний" и Евгений Волков, сотрудник шахты "Центральная".

Мужчин обвиняют в нарушении технологического процесса ведения горных работ 23 апреля 2017 года, которые шли в блоке шахты из-за чего и произошёл обвал горной породы. Ею завалило трех проходчиков.

"Согласно выводам независимой технической экспертизы группового несчастного случая со смертельным исходом, нарушения требований промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации со стороны обвиняемых находятся в прямой причинно-следственной связи с несчастным случаем", - цитирует 74.ru старшего помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.

Уголовное дело направлено в пластский городской суд. В ходе расследования уголовного дела Юрий Чуприн был освобождён от занимаемой должности, а второй обвиняемый переведён на нижестоящую должность начальника участка шахты.

По части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц) Чуприну и Волкову грозит до 7 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×