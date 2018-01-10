На суде.

Прокуратура Челябинской области завершила расследование уголовного дела об обрушении шахты, во время которого погибли двое проходчиков и ещё один человек получил тяжёлые травмы. Обвинение предъявлено двум теперь уже бывшим главным инженерам, передает "Уралинформбюро".

На скамье подсудимых окажутся Юрий Чуприн – специалист АО "Южуралзолото Группа Компаний" и Евгений Волков, сотрудник шахты "Центральная".

Мужчин обвиняют в нарушении технологического процесса ведения горных работ 23 апреля 2017 года, которые шли в блоке шахты из-за чего и произошёл обвал горной породы. Ею завалило трех проходчиков.

"Согласно выводам независимой технической экспертизы группового несчастного случая со смертельным исходом, нарушения требований промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации со стороны обвиняемых находятся в прямой причинно-следственной связи с несчастным случаем", - цитирует 74.ru старшего помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.

Уголовное дело направлено в пластский городской суд. В ходе расследования уголовного дела Юрий Чуприн был освобождён от занимаемой должности, а второй обвиняемый переведён на нижестоящую должность начальника участка шахты.

По части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц) Чуприну и Волкову грозит до 7 лет лишения свободы.