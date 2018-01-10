Которых тот приглашал.

42-летнего жителя Советского арестовали по подозрению в убийстве приятеля. Ему предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, убитый периодически жил в квартире обвиняемого, где часто устраивал попойки с друзьями. Вечером 5 января 2018 года мужчины поссорились из-за этого. В пылу ярости обвиняемый ударил квартиранта в грудь ножом.