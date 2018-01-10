Взяв подписку о невыезде.

Жительницу Шурышкарского района заподозрили в убийстве сожителя. Однако женщину не стали арестовывать - ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 1 января 2018 года в селе Мужи. Сожители поругались, и женщина вонзила возлюбленному нож в грудь. Он скончался на месте.