С которым выпивал.

В Чернушке арестовали 31-летнего местного жителя по подозрению в избиении человека до смерти. Ему предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном доме 31 декабря 2017 года. Вскоре его личность была установлена. Убитым оказался 60-летний бомж.

Выяснилось, что ранее пожилой мужчина выпивал с обвиняемым. После застолья последний жестоко избил собутыльника и скрылся с места происшествия.