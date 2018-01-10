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Московский "Синий кит" пойдет под южноуральский судСегодня в 11:18

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По подозрению в доведении до суицида.

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела Илья Сидорова. Москвича подозревают в доведении до самоубийства 13-летней школьницы из Еткуля через Интернет. Дело куратора группы "Синий кит" передали в Еткульский районный суд, сообщили "Уралинформбюро" в канцелярии инстанции.

Кроме доведения до самоубийства 26-летний молодой человек обвиняется в вымогательстве. Свою вину Сидоров признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, в мае 2017 года девушка из Еткуля пыталась покончить с собой. Но врачам удалось спасти ее жизнь. Выяснилось, что свести счеты с жизнью ей приказал куратор "группы смерти". Мужчину задержали в Москве и этапировали на Южный Урал. В июле девушка все-таки покончила с собой.

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