×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Насильник Шурыгиной вышел на свободуСегодня в 11:30

  • Текст

Досрочно.

Утром 10 января освободился из колонии Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной. Первое видео с молодым человеком опубликовал паблик Mash.

Семенов вышел по статье 80 УК РФ "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

Имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну после выпуска программы "Пусть говорят" весной 2017 года, где она заявила об изнасиловании. Этой истории было посвящено пять выпусков.

Девушка рассказала, как в апреле 2016 года она оказалась на вечеринке по случаю дня рождения знакомого (на тот момент ей было 16 лет). Там она выпивала водку и вела себя раскрепощенно. Спустя некоторое время студентка оказалась в постели с Семеновым. Она заявила, что он воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал ее.

В декабре 2016 года суд приговорил Семенова к восьми годам колонии строгого режима. Однако спустя некоторое время ему скостили срок до 3 лет 3 месяцев ИК общего режима.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×