Досрочно.

Утром 10 января освободился из колонии Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной. Первое видео с молодым человеком опубликовал паблик Mash.

Семенов вышел по статье 80 УК РФ "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

Имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну после выпуска программы "Пусть говорят" весной 2017 года, где она заявила об изнасиловании. Этой истории было посвящено пять выпусков.

Девушка рассказала, как в апреле 2016 года она оказалась на вечеринке по случаю дня рождения знакомого (на тот момент ей было 16 лет). Там она выпивала водку и вела себя раскрепощенно. Спустя некоторое время студентка оказалась в постели с Семеновым. Она заявила, что он воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал ее.

В декабре 2016 года суд приговорил Семенова к восьми годам колонии строгого режима. Однако спустя некоторое время ему скостили срок до 3 лет 3 месяцев ИК общего режима.