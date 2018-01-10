Его ждет суд.

В Тюменский райсуд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего пермяка. Он обвиняется в покушении на сбыт более 3 килограммов наркотиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2017 года молодой человек нашел в интернете наркодельца, с которым вступил в сговор. В начале ноября пермяку поручили доставить наркотики в Тюмень. Он забрал из тайника на городском кладбище коробку, в которой находились героин, марихуана, амфетамин и мефедрон. Юноша спрятал героин в отсеке под крылом заднего колеса своего автомобиля, а остальные наркотики поместил в багажник.

В дороге пермяк уснул за рулем - машина врезалась в дорожный знак. Опасаясь сотрудников ГИБДД, которые должны были приехать на место происшествия, он выбросил коробку с зельем в снег. После оформления ДТП машину эвакуировали на штрафстоянку. Авто было сильно повреждено, и молодой человек продал его.

На следующий день юноша на арендованном автомобиле вернулся к месту аварии, забрал наркотики и спрятал их в тайник. Вечером он выехал на поезде в Пермь и в пути вспомнил, что продал машину вместе со спрятанным героином. О случившемся он доложил наркодельцу, который дал неделю на возврат наркотика.

Пермяк связался с покупателем машины, который успел перепродать ее в Талицу. Юноша отправился на такси в Свердловскую область, нашел нового владельца авто и незаметно забрал героин. На следующий день его задержали полицейские, которым стало известно о нарковояже.