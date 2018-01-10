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Облсуд скостил срок экс-ректору КГУСегодня в 13:52

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На месяц.

Облсуд смягчил приговор бывшему и.о. ректора Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову. Ему скостили срок до 2 лет (ранее - 2 года 1 месяц) в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Сумма, которую Ерихов должен выплатить вузу, снижена на 200 тысяч рублей - до 1,3 миллиона. А вот запрет занимать определенные должности в течение трех лет остался без изменений.

Приговор вступил в силу.

Ерихова задержали в конце февраля 2016 года. Этому предшествовали обыски в вузе. По данным следствия, он присвоил более 2 миллионов рублей. Гособвинение просило отправить Ерихова за решетку на 8 лет 6 месяцев.

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