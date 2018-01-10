Двоюродного.

16-летнего жителя Кудымкара обвиняют в избиении двоюродного брата до смерти. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю, семейная драма разгорелась вечером 2018 года. Пьяный подросток находился в гостях. Он повздорил с 19-летним кузеном и нанес ему множественные удары по голове. Молодой человек скончался на месте.