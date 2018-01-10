И ранил ее мать.

32-летнему жителю Серова предъявили обвинение в убийстве и покушении на двойное убийство. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 3 января 2018 года в общежитии на улице Победы. Мужчина из личной неприязни зарезал бывшую сожительницу, после чего несколько раз ударил ножом ее мать. Пожилую женщину удалось спасти.