Считают следователи.

В городе Кулебаки задержали 23-летнего нелегала из Узбекистана. Мужчину обвиняют в надругательстве над 11-летней дочерью сожительницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие считает, что вечером 2 января обвиняемый остался с девочкой наедине и совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем школьница рассказала матери: та немедленно обратилась к правоохранителям.

Стоит отметить, что свою вину мигрант, нелегально находящийся на территории РФ, не признал. Сейчас мужчина находится под стражей.