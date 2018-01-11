Его отправили в колонию-поселение.

10 января 2018 года Курганский горсуд вынес приговор застройщику Алексею Богомолову, признав его виновным в мошенничестве с землей. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении, передает "Уралинформбюро".

По версии следствия, в 2014-2015 годах подконтрольные Богомолову компании получили в престижных районах землю, где должны были построить физкультурно-оздоровительные комплексы. Однако застройщик через сторонние организации начал возводить жилые дома. А чуть позже назначение участков поменяли на жилищное строительство. Ущерб от махинаций городскому бюджету был оценен в 20 миллионов рублей.

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