На двоих.

10 января 2018 года Верх-Исетский райсуд уральской столицы вынес приговор рецидивистам из Первоуральска. Константин Пьянков и Максим Машенцев признаны виновными в угонах девяти автомобилей Hyundai Solaris (п."в" ч.3 ст.158 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С марта по май 2017 года неоднократно судимые мужчины, используя спецоборудование для взлома запирающих устройств и запуска двигателей, похитили в Екатеринбурге и Ревде девять Hyundai Solaris. Ущерб, нанесенный владельцам иномарок, превысил 4,4 миллиона рублей.

Как ранее рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, дуэт не собирался продавать авто. Их планировалось возвращать хозяевам за вознаграждение: сообщники связывались с потерпевшими через соцсети и предлагали заплатить выкуп (его сумма варьировалась в зависимости от рыночной стоимости машины, года выпуска и состояния).

После задержания угонщиков восемь Hyundai Solaris были преданы владельцам.

Суд назначил К.Пьянкову и М.Машенцеву по пять с половиной лет колонии строгого режима. Все заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены. Приговор еще не вступил в законную силу.

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