Он был пьян.

16-летнему жителю Пуровского района предъявили обвинение в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью. Он находится под домашним арестом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в ночь на 8 января 2018 года. Пьяный подросток бродил по улицам в поисках спиртного. Он разбил стекло в окне ближайшего дома и проник внутрь.

Шум разбудил хозяйку. Женщина попыталась выгнать незваного гостя, но тот в ответ пырнул ее ножом. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла потерпевшей жизнь.

Юноша раскаивается в содеянном и активно сотрудничает со следствием.