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Украинский врач получил 10 лет за смертельный уколСегодня в 12:23

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Зятю.

Украинский врач-онколог получил 10 лет тюрьмы за смертельную инъекцию зятю. Суд установил, что в феврале 2015 года 60-летний медик умышленно убил супруга своей дочери. Пара в тот период планировала разводиться.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, врач ждал родственника, который должен был вернуться с работы, у гаража. Когда мужчина вышел из машины, злоумышленник вколол ему в правое бедро медицинский препарат.

После этого мужчине стало плохо, но он успел позвонить брату и сообщить ему о случившемся.

Эксперты установили, что 40-летний зять онколога погиб от сердечно-легочной недостаточности. Такое случается от действия миорелаксантов: в частности, если после введения препарата человека не подключают к аппарату искусственного дыхания, он умирает.

Стоит отметить, что подсудимый пытался скрыть свое преступление. Убедившись, что родственник не дышит, злоумышленник перетащил тело в безлюдное место, где его не сразу бы заметили прохожие.

Свою вину врач не признал.

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