Он задержан.

В Миассе задержали руководителя структурного подразделения регионального ГУ МЧС. Его подозревают в получении взятки и служебном подлоге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержанный незаконно оформил и выдал документы на право управления маломерным судном южноуральцу, которые не проходил обучения и не сдавал экзамены.

В настоящее время решается вопрос об аресте сотрудника МЧС и предъявлении ему обвинения.