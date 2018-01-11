Бросали ему на голову.

Двое жителей Кусы пойдут под суд за убийство собутыльника. Следователи считают, что злоумышленники до смерти избивали приятеля всем, что попадалось под руку.

Инцидент произошел в марте 2017 года, когда двое друзей распивали спиртное вместе со знакомым. Завязалась словесная перепалка: сначала пострадавшего избили руками и ногами, затем несколько раз ударили ножом. Кульминацией стало использование телевизора: его несколько раз бросили на голову лежащего мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.