Через подставных лиц.

В Березовском перед судом предстанет сотрудница городского отдела Россреестра. 28-летнюю чиновницу и ее предполагаемого подельника обвиняют в мошенничестве с земельными участками престарелых садоводов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, специалист филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" и ее знакомый в ноябре 2015 года похитили 18 участков, расположенных на территории садового потребительского общества № 127 "Дачник". Общий ущерб, причиненный собственникам земли, превысил 3,3 миллиона рублей.

"В целях совершения преступления мужчина подыскал из числа своих знакомых и родственников лиц, на имя которых планировалось переоформить выбранные садовые участки. При этом, часть подставных лиц не были осведомлены о том, что на них будет оформлена земля. Например, один из них находился в местах лишения свободы, а у обвиняемого сохранилась копия его паспорта, которая и была использована при оформлении документов", - пояснили в надзорном ведомстве.

В дальнейшем обвиняемые оформили договоры купли-продажи, самостоятельно поставив под ними подписи от лица продавцов.

Незаконные действия сотрудницы Россрееста выявила прокурорская проверка. Установлено, что злоумышленники специально выбирали садоводов преклонного возраста - в надежде, что они не смогут узнать о совершенном в отношении их земельных участков мошенничестве.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.