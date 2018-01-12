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Задушившего пермячку таксиста арестовали на 2 месяца 11 января в 15:56

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Он вину не признает.

Пермский райсуд арестовал на 2 месяца 36-летнего таксиста, обвиняемого в убийстве женщины. Он будет находиться в СИЗО до 7 марта 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено в ночь на 2 января. Женщина вышла из кафе и поймала попутку. Она решила покататься с водителем по пригородным районам. В пути новые знакомые повздорили, и, по версии следствия, мужчина задушил пассажирку ремнем от ее сумки. Труп он выбросил в поле и скрылся.

Спустя несколько дней подозреваемый был задержан. Он указал место преступления.

По данным "АиФ-Прикамье", на суде обвиняемый заявил о своей невиновности. Он настаивает на том, что давал показания под давлением. Кроме того, таксист утверждает, что погибшая села к нему в машину с другим мужчиной, которой в дальнейшем угрожал ему.

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Пермяк задушил попутчицу ремнем от сумки

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