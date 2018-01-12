На скамье подсудимых 17 человек.

12 января 2018 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу ОПГ, промышлявшей контрабандой наркотиков. На скамье подсудимых 17 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. Заседание начнется в 11.00, судья Павел Неретин.

По версии следствия, сообщество было сформировано из 5 структурных подразделений. В начале 2015 года злоумышленники создали интернет-магазины, через которые торговали наркотиками. На сайтах работала обратная связь с покупателями, которые не смогли найти тайники.

Во время задержания у злоумышленников изъяли более 11 килограммов наркотиков.

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