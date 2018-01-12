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Пермячка отбилась от насильника табуретом11 января в 16:46

  • Текст

Мужчину ждет суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Чердынского района (Пермский край). Он обвиняется в покушении на изнасилование.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление было совершено вечером 17 сентября 2017 года. Группа приятелей выпивала на летней кухне. Во время застолья один из мужчин решил изнасиловать знакомую женщину. Он прошел за потерпевшей в дом и повалил ее на кровать.

Женщина сумела отбиться от насильника табуретом, стоявшим рядом с кроватью. Злоумышленник упал на пол, и потерпевшая убежала.

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