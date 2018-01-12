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В Ханты-Мансийске убили и расчленили начальника казачьего штаба11 января в 18:30

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Труп нашли за мусорными баками.

В Ханты-Мансийске на территории Центра искусств для одаренных детей Севера зарезали начальника казачьего штаба Александра Лаврова, а его тело расчленили и выбросили за мусорные баки.

Как рассказала "Уралинформбюро" жена погибшего Ирина Пушистова, убийство произошло 17 декабря, а тело ее супруга обнаружили 25 декабря.

"По результатам экспертизы моему мужу перерезали горло ножом, а затем уже расчленили его тело топором, сложили в пакеты и выбросили за мусорные баки, которые находятся у "черного" входа в заведение. Там же были найдены остатки одежды и орудие преступления. Топор, которым расчленяли труп, был найден в комнате охранника колледжа-интерната Рудоба Мухторова, на территории которого располагался казачий штаб", - добавила Ирина.

Мухторов пропал через день после убийства Лаврова. "Я его видела на следующий день после исчезновения мужа - он сидел с совершенно стеклянным взглядом, неадекватный какой-то. Со мной на разговор и контакт не шел. Атаману сказал, что Александр Лавров ушел домой. За зарплатой охранник в тот день не поднялся, хотя его приглашали получить деньги. После этого исчез. Мне потом рассказали, что Рудоб вечером собрал вещи и сбежал. Где он сейчас - неизвестно. Мать и брат Рудоба (он всем представляется Сашей) проживают в Кургане. После убийства пропали парадный казачий китель моего мужа с орденами, документы (паспорт и удостоверение) и зимняя куртка. Возможно, он их забрал с собой", - рассказала Ирина.

По словам вдовы казака, следователи 2 января объявили Мухторова в розыск, так как подозревают в причастности к убийству Лаврова. "По камерам видно, как он и мой муж вечером выходят курить. Самого момента убийства на видео не зафиксировано. Есть лишь запись, на которой видно, как охранник выносит мешки", - подчеркнула женщина.

До исчезновения охранник работал и жил в Центре искусств целый год. Конфликта между мужчинами не было, поэтому, что могло произойти в тот вечер, Ирина не знает: "У меня супруг совершенно не агрессивный человек, долго работал с детьми. Он всегда посидит, выслушает человека. Просто так его бы не поставили начальником штаба. Охранник же был судим и регулярно злоупотреблял алкоголем".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра "Уралинформбюро" подтвердили, что, по их данным, к совершению преступления причастен именно 40-летний Рудоб Мухторов. Там также отметили, что поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлении лица, совершившего преступление, и его задержании было незамедлительно направлено в органы внутренних дел. Однако пока мужчина не пойман. Известно лишь, что он находится за пределами округа.

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