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Предполагаемого организатора убийства посла РФ Карлова арестовали11 января в 17:22

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В Турции.

Обвинение в организации убийства российского посла Андрея Карлова предъявлено турецкой полицией участнику "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Мужчина с инициалами В.К.А. арестован повторно, ранее его заключали под стражу за членство в ФЕТО, пишет Daily Sabah.

Задержанный, сыгравший "ключевую роль" в убийстве дипломата, лишился поста на госслужбе после неудавшегося государственного переворота в Турции в 2016 году. Для переписки с другими участниками группировки мужчина использовал мобильное приложение ByLock, шифрующее переписку, передает "Уралинформбюро".

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" 19 декабря 2016 года. Стрелявший в спину дипломату Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован в ходе полицейской спецоперации.

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