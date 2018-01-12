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В Челябинске с поезда сняли наркоглотателя11 января в 17:30

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У него нашли полкило гашиша.

В Челябинске с поезда "Красноярск - Адлер" сняли 20-летнего наркокурьера, который перевозил в себе полкило гашиша. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотиков в крупном размере".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, задержанный родом из города Туран (республика Тыва). У него в желудке обнаружили 52 капсулы с запрещенными веществами.

В настоящее время молодой человек арестован.

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