Он был пьян.

В Алапаевске задержали 45-летнего местного жителю по подозрению в жестоком убийстве земляка.

Преступление было совершено 7 января 2018 года. Подозреваемый с коллегой занимались заготовкой дров. После работы они решили выпить в квартире злоумышленника. Во время застолья разгорелась ссора, во время которой гость ударил приятеля.

"Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, "приняли на грудь" чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро несовместимыми с жизнью травмами", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Подозреваемый попытался пустить сыщиков по ложному следу: он заявил, что обнаружил в своем доме тело приятеля. Однако полицейские усомнились в его словах - одежда и руки мужчины были испачканы кровью. Вскоре он дал признательные показания и написал явку с повинной.

В пресс-службе свердловского СУ СКР добавили, что мужчине предъявлено обвинение, он арестован.