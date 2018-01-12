Он не мог расплатиться за поездку.

Суд вынес приговор 22-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в покушении на убийство из корыстных побуждений. Он проведет 12 лет в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 800 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено поздним вечером 27 августа 2017 года в Горнозаводске. Пьяный мужчина вызвал такси, однако у него не было денег расплатиться за поездку. Тогда он ударил водителя ножом в шею и живот. Таксист выбежал из машины, но злоумышленник догнал его и еще 27 раз пырнул ножом.

Преступника спугнули люди, вышедшие из частного дома. Жизнь таксисту удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи. Вскоре нападавший был задержан.

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